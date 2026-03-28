La Gala da Vela Galega 2025 reúne en Sanxenxo a los protagonistas de la temporada

vela sanxenxo María Muiña

La vela gallega vivió una de sus noches más especiales con la celebración de la Gala da Vela Galega 2025, una cita organizada por la Real Federación Gallega de Vela (RFGV) y el Concello de Sanxenxo, con la colaboración del Real Club Náutico de Sanxenxo y Nauta Sanxenxo, que volvió a reunir en la localidad pontevedresa a los principales protagonistas del deporte náutico autonómico.

El Auditorio do Pazo Emilia Pardo Bazán acogió un acto en el que se dieron cita deportistas, técnicos, clubes e instituciones, con la presencia de Manuel Villaverde, presidente de la Real Federación Gallega de Vela; Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo; Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia; y Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, entre otras autoridades y miembros de la Junta Directiva de la RFGV, en una velada que sirvió para poner en valor el excelente momento que atraviesa la vela gallega tanto a nivel nacional como internacional.

“La Gala da Vela Galega regresa a sus orígenes, al lugar en la que la volvimos a recuperar en una nueva etapa en 2018, en este hermoso municipio que es Sanxenxo y en su emblemático club, en el que tuvimos el honor de estar acompañados por el Rey Don Juan Carlos, a quien le debemos tanto en la promoción de nuestro deporte”, comenzaba afirmando Villaverde durante su intervención.

El presidente federativo añadió también que celebramos “una fiesta de reconocimientos, premios y distinciones que dan buena cuenta del verdadero estado de la vela, que es magnífico gracias a la convivencia, buen estado de salud e implicación de todos vosotros y vosotras, que sois las administraciones públicas, los clubes, las empresas y, principalmente y sobre todo, los deportistas”.

A lo largo de la gala, que estuvo conducida por Terio Carrera, se reconoció a algunos de los nombres propios más destacados del año, con menciones para deportistas como Patricia Suárez, campeona de España de 49erFX, o los hermanos Martín y Jaime Wizner, campeones de Europa de 49er.

También hubo espacio para el talento joven, representado por Lindia Pousa, campeona del mundo sub17 de Techno293, y Vera Vázquez, campeona del mundo de kitesurf en Freestyle Sub19, así como para Ero Pons, técnico del equipo olímpico de 49er que logró el título europeo y la quinta posición en el Mundial del pasado año.

Luisa Sánchez afirmó que “hacemos un reconocimiento a la dedicación y al talento, que cuando se combina con pasión y esfuerzo nos hace llegar más lejos. Si hay algo que tenemos en Galicia son escenarios únicos, viento, mar, afición y cantera, y sin duda somos la mejor zona para practicar la vela en España”.

La gala sirvió además para distinguir a los ganadores del ranking autonómico en las distintas categorías de vela ligera, reflejo del trabajo de base que sustenta el crecimiento del deporte en Galicia, además de los vencedores de los circuitos de monotipos.

Junto a todos ellos, la gala puso también en valor el excelente momento de la vela gallega a nivel internacional, con la presencia de campeones del mundo en distintas disciplinas, como el Bribon en la clase 6 Metros, Gonzalo Araújo en ORC o Diego Carral en Club Swan 42, además de Gerardo Prego, Pilar Amaro y Fátima Diz, campeones del mundo de J70 Mixto.

La entrega de premios puso asimismo el foco en equipos y proyectos consolidados, con distinciones a embarcaciones, clubes y eventos que han contribuido de manera decisiva al desarrollo de la vela gallega, entre ellos el Real Club Náutico de Sanxenxo, reconocido como mejor club del baremo, así como a las marcas y entidades colaboradoras que, año tras año, apoyan el deporte y hacen posible la organización de competiciones y eventos.

“La vela es turismo y en Sanxenxo prácticamente todos los meses se celebra una regata de vela; quiero que disfrutéis todos de Sanxenxo y que sepáis que aquí os recibiremos siempre siempre con los brazos abiertos”, dice Telmo Martín.

El encargado de cerrar el acto fue Diego Calvo, y lo hizo afirmando que “es un placer estar en la gala de uno de los deportes con más reconocimientos y el que más medallas olímpicas ha dado a España, muchas de ellas con sello gallego. Estamos muy orgullosos de todos vosotros y vosotras, y no podemos más que acompañaros a todos los que estáis hoy y a los que vendrán después”.

La jornada concluyó con un cóctel en el Real Club Náutico de Sanxenxo, donde los asistentes pudieron compartir impresiones en un ambiente distendido, poniendo el broche final a una noche de celebración y encuentro para toda la familia de la vela gallega.