Sanxenxo acoge el viernes la celebración de la VIII Gala de la Vela Gallega

De izquierda a derecha: Manuel Villaverde, Telmo Martín y Modesto Prieto Juan Caballero

Sanxenxo acogerá este viernes, 27 de marzo, la VIII Gala de Vela de Galicia. Será a las 19:30 horas en el Auditorio Emilia Pardo Bazán. El alcalde, Telmo Martín, acompañado del presidente de la Federación Gallega de Vela, Manuel Villaverde Fernández, y el directivo del Real Club Náutico, Modesto Prieto, presentaron la cita en el puerto deportivo del Concello de Sanxenxo.

“A vela e Sanxenxo forman unha maridaxe perfecta. O 2005 coa organización da Volvo Ocean Race, entre o Real Club Náutico e o Concello, demostramos o noso potencial e dende entón non paramos”, dice Telmo Martín. La cita supondrá un merecido reconocimiento para todos los regatistas, equipos y clubes cuyos resultados y méritos deportivos pusieron a Galicia en la élite de la vela nacional e internacional el último año.

Se trata de rendir homenaje a todos aquellos que hacen posible con su esfuerzo, sacrificio y entrega, que el deporte de la vela sea reconocido tanto en Galicia como fuera de ella, además de significar un estímulo más para continuar con el gran trabajo que se desarrolla en la Real Federación Gallega de Vela, contando actualmente con regatistas de gran referencia a nivel mundial.

Los premiados serán los vencedores de las clasificaciones autonómicas de cada clase; los deportistas más destacados tanto en vela ligera cómo olímpica, crucero y monotipos; el mejor técnico; mejor club; mejor evento; mejor proyecto de promoción de la vela y otras menciones especiales.

En el ámbito colectivo, el evento pondrá en valor tanto a tripulaciones y equipos consolidados como a proyectos de promoción y eventos de referencia, con reconocimientos como el otorgado al Real Club Náutico de Portosín como campeón de la Copa Galicia de Cruceros.