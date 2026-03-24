El Rítmica Vilarousa suma seis medallas en el Campeonato Provincial

Las gimnastas del Vilarousa Cedida

Vilanova de Arousa acogió la I Fase del Campeonato Provincial de Gimnasia Rítmica, en el que el Gimnasia Rítmica Vilarousa volvió a ser uno de los equipos más destacador del torneo.

Por un lado, las infantiles de promoción lograron la primera posición, puesto que repitió el benjamín escolar. Los oros no se acabaron ahí para las de Sandra Estrada, que sumaron otro metal en infantil prebase.

Uno de los ejercicios del Vilarousa

Los conjuntos prebenjamín y cadete prebase fueron los encargados de firmar las medallas de plata, mientras que el juvenil logró el bronce.

Por otra parte, el alevín de promoción se quedó muy cerca de subirse al podio al conseguir el cuarto puesto en la clasificación. Asimismo, el segundo conjunto juvenil que presentó el Vilarousa ocupó la quinta plaza.