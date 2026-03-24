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Diario de Arousa

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+Deportes

El Rítmica Vilarousa suma seis medallas en el Campeonato Provincial

Las de Sandra Estrada destacaron en la primera fase celebrada en Vilanova de Arousa

María Caldas
24/03/2026 15:30
ritmica
Las gimnastas del Vilarousa
Cedida
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Vilanova de Arousa acogió la I Fase del Campeonato Provincial de Gimnasia Rítmica, en el que el Gimnasia Rítmica Vilarousa volvió a ser uno de los equipos más destacador del torneo. 

Por un lado, las infantiles de promoción lograron la primera posición, puesto que repitió el benjamín escolar. Los oros no se acabaron ahí para las de Sandra Estrada, que sumaron otro metal en infantil prebase. 

gr vilarousa
Uno de los ejercicios del Vilarousa

Los conjuntos prebenjamín y cadete prebase fueron los encargados de firmar las medallas de plata, mientras que el juvenil logró el bronce.

Por otra parte, el alevín de promoción se quedó muy cerca de subirse al podio al conseguir el cuarto puesto en la clasificación. Asimismo, el segundo conjunto juvenil que presentó el Vilarousa ocupó la quinta plaza.

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Las gimnastas del Vilarousa
Cedida
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