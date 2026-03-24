El Rítmica Salnés conquista el podio provincial al son de Miércoles Addams

El cadete escolar se proclamó campeón con su ejercicio de Miércoles Addams MONICA VILA

El Rítmica Salnés participó en la I Fase del Campeonato Provincial, celebrada en Vilanova de Arousa, aportando siete conjuntos en distintas categorías y logrando unos muy buenos resultados. Las sanxenxinas plantearon una de las propuestas más originales sobre el tapiz vilanovés, trasladando a los presentes a la imaginación de Miércoles Addams.

En nivel escolar compitieron con tres conjuntos, por un lado, el alevín logró una meritoria tercera posición entre 15 conjuntos, en una categoría de altísimo nivel. El conjunto infantil escolar también consiguió el tercer puesto.

Por su parte, el cadete escolar se proclamó campeón con su ejercicio inspirado en Miércoles Addams que llamó mucho la atención y gustó muchísimo al público.

El cadete escolar se hizo con el primer puesto MONICA VILA

En nivel promoción participaron con dos conjuntos. El infantil promoción, que finalizó en una meritoria quinta posición, mientras que el juvenil promoción obtuvo un sexto puesto.

En nivel prebase compitieron con dos conjuntos. El cadete prebase consiguió una trabajada tercera posición. Cabe destacar que tuvieron que rehacer el montaje en apenas una semana tras la lesión de una gimnasta, lo que hacía prever una competición complicada, pero finalmente lograron subirse al podio.

Las gimnastas del Rítmica Salnés

El juvenil prebase se proclamó campeón. Era su primer año en esta categoría tras ascender de nivel, y consiguieron un excelente resultado con esa primera posición.