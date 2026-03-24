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+Deportes

El CX Fontecarmoa suma tres victorias tras la disputa de la jornada aplazada

María Caldas
24/03/2026 19:00
El CXF Concello de Vilagarcía logró una importante victoria
El CXF Concello de Vilagarcía logró una importante victoria
Cedida
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Se disputó la primera ronda de competición, que estaba aplazada desde el día 24 de enero, a causa del temporal Ingrid. En esta ronda los 16 equipos del club jugaban en la Casa da Xuventude, si bien al estar aplazada se pudo jugar mañana y

tarde, con lo cual el local no estuvo tan lleno como habría sucedido inicialmente. El balance global para el CX Fontecarmoa fue de tres victorias y tres derrotas. A tenor de que se habían jugado ya encuentros posteriores, lo más importante ha sido la gran victoria del equipo de Preferente ante un equipo rival directo.

En la División de Honor el CXF Viajes Interrías Sanxenxo tenía un difícil compromiso, al recibir al C. Ferrolano A, un equipo que a priori estaba destinado a pelear por la clasificación final, como así está sucediendo. Dados los problemas con las alineaciones de los locales, no había mucho optimismo respecto al resultado. 

La derrota (1,5-4,5) refleja lo sucedido. En Preferente, el CXF Concello de Vilagarcía enfrentó un encuentro crucial ante el Xadrez Bueu A, uno de los equipos más veteranos de la liga. En esta ocasión, los vilagarcianos sumaron una victoria por 5-1.

En 1ªC, se enfrentaron entre si el CXF Espazo Xove y el CXF CC Arousa, con una victoria ajustada por 2,5-1,5 para el Espazo Xove.

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