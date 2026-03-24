El Club Biqueira brilla en la I Fase del Campeonato Provincial

El staff del Club Biqueira en Vilanova Cedida

Vilanova de Arousa acogió la I Fase del Campeonato Provincial de Gimnasia Rítmica, en el que el Club Biqueira se llenó los bolsillos de medallas. Por un lado, el equipo grovense participó con combinados escolar, promoción y prebase.

En el alevín prebase, el Biqueira consiguió subirse a lo más alto del podio, un hito que repitieron las gimnastas de benjamín promoción, sumando así la segunda medalla de oro.

Las gimnastas del Biqueira Cedida

El Biqueira se hizo también con dos medallas de plata, la primera de ellas en infantil prebase, y la segunda en juvenil prebase. Asimismo, las grovenses también lograron un cuarto puesto con su otro conjunto juvenil prebase, y Yanira Díaz fue quinta en cadete promoción.