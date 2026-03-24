Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El Club Biqueira brilla en la I Fase del Campeonato Provincial

Las grovenses se desplazaron hasta Vilanova con siete conjuntos y una individual

María Caldas
24/03/2026 17:00
BIQUEIRA
El staff del Club Biqueira en Vilanova
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Vilanova de Arousa acogió la I Fase del Campeonato Provincial de Gimnasia Rítmica, en el que el Club Biqueira se llenó los bolsillos de medallas. Por un lado, el equipo grovense participó con combinados escolar, promoción y prebase. 

En el alevín prebase, el Biqueira consiguió subirse a lo más alto del podio, un hito que repitieron las gimnastas de benjamín promoción, sumando así la segunda medalla de oro.

BIQUEIRA
Las gimnastas del Biqueira
Cedida

El Biqueira se hizo también con dos medallas de plata, la primera de ellas en infantil prebase, y la segunda en juvenil prebase. Asimismo, las grovenses también lograron un cuarto puesto con su otro conjunto juvenil prebase, y Yanira Díaz fue quinta en cadete promoción.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina