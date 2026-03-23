Ribeira convoca a toda la Clase ILCA en las aguas de la Ría de Arousa

Intervención Ramiro Carregal cedida

La Biblioteca del Club Náutico y Deportivo de Riveira fue marco de acogida de la presentación del Campeonato Gallego de ILCA, que del 28 al 30 de marzo se va a disputar en las aguas arousanas que bañan sus orillas.

Con cerca de un centenar de convocados, la cita velística gallega está considerada de alto nivel, no sólo por el volumen de participantes, sino también por su calidad, con tres categorías de la modalidad individual que son todo un referente: ILCA 4, la más juvenil y uno de los pasos naturales tras dejar el Optimist; el ILCA 6, categoría olímpica femenina; y el ILCA 7, también olímpica masculina y en la que toman parte los más avezados y con mayor fortaleza física y técnica.

Asistieron a la presentación la alcaldesa de la localidad ribeirense, María Sampedro; el presidente de Honor y Socio Fundador del Club, en calidad de presidente de Frinsa del Noroeste, Ramiro Carregal Rey; la Responsable de Relaciones Externas de Congalsa, Isabel Cañas; el Delegado en Ribeira de Gadis, Luís Vázquez; el vicepresidente de la Real Federación Gallega de Vela, Pedro Piñeiro; el Comodoro del Náutico, José Luís Lomba; y los directivos Justo Arevalillo y José Díaz, en un acto conducido por su presidente, José Luís Torres Colomer.

“Esta regata, como bien la definió el presidente Colomer, bien se podría llamar la regata de la unión, ya que las personas que hoy nos encontramos en esta mesa, así lo constatan”, comenta la alcaldesa, María Sampedro.

“Está claro que Ribeira es un municipio que mira hacia el mar, no sólo en el ámbito turístico sino también en el deportivo”, destaca la regidora ribeirense. Entre los participantes destaca el local Bruno Iglesias, a quien el Concello ya rindió homenaje hace escasos meses.

El Campeonato Gallego de ILCA se va a celebrar entre el 28 y el 30 de marzo, aprovechando el periodo vacacional de la Semana Santa, con tres pruebas por jornada, es decir, 9 en su totalidad para las tres categorías. Cuenta con el patrocinio de Frinsa, Congalsa, Gadis, A Poutada, Álvarez Riveira y la colaboración del Excmo. Concello de Ribeira y la Real Federación Gallega de Vela.