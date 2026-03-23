La cambadesa Celia Castro se proclama campeona de España Sub 20

Celia Castro en el primer puesto del podio tras vencer en los 800 metros FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO

La cambadesa Celia Castro se proclamó campeona de España de 800 metros libres. La ex atleta de la Agrupación Atlética Mazí, que actualmente milita en las filas del Atletismo Alcorcón, revalidó un título que consiguió el pasado 2024, pero en esta ocasión en la categoría Sub 20. Celia Castro logró subirse a lo más alto del podio en Sabadell con un tiempo de 2:10.02, siendo además su mejor marca personal.

Por otro lado, el Club de Atletismo Barbanza sumó excelentes resultados en Sabadell. Lucas Vázquez Abuin consiguió ser tercero de España en los 400 metros lisos, en categoría Sub 20.

Su crono fue de 48.08 segundos, con lo que consiguió por segunda vez un nuevo récord gallego en dicha categoría. Vázquez Abuin logró el pase a la final de los 400 metros después de ganar en la cuarta semifinal, dónde ya dejó la segunda mejor marca española del año en la categoría Sub 20.

Por otra parte, Eloi Vázquez terminó su Campeonato de España Sub 20 con el décimo mejor tiempo, en el que es su primer año de la categoría. Eloi paró el crono en 6.97 seg. en semifinales y se quedó a tan sólo una centésima de pasar a la final.

Realizó una carrera irregular, con dudas en la salidas desde los tacos y aceleró bien para situarse en posiciones delanteras y en los últimos metros fue séptimo, con tres atletas por delante de él a tanto sólo una centésima de segundo. El pase a la final lo consiguió tras quedar cuarto en su eliminatoria con un crono de 6.59 segundos, quedándose así muy cerca de su mejor marca personal.

La Agrupación Atlética Mazí, por su parte, espera la pronta recuperación de Xoel Otero, quien a escasos días de su estreno en el Campeonato Absoluto sufrió una lesión que le impidió ir a Valencia.