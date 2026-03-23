El Rotogal Boiro finaliza la liga con un triunfo en Valladolid y la tercera plaza

Los jugadores del Rotogal Boiro DAMIAN AVILES

El Rotogal Boiro cerró la temporada con un brillante partido ante el Valladolid Club Voleibol por 1-3. Un resultado con el que los de Chicho Alves sellaron el tercer puesto de la tabla clasificatoria de la Superliga 2 con 43 puntos, quedándose a solo dos de jugar el play-off de ascenso a Superliga.

El encuentro en Valladolid fue muy hostil, y es que los locales se jugaban el descenso en casa, por lo que el pabellón estaba totalmente lleno que generó un ambiente muy complicado para el Rotogal. “Es un temporadón, un resultado espectacular”, dice Chicho Alves.

“Una pena porque una derrota de Dumbría nos metía en la fase de ascenso, intentamos que los chicos no lo supiesen, pero al final ganó San Sadurniño”, lamenta el entrenador.

“Es un bloque va a seguir junto el año que viene, vamos a tratar de recargar pilas pensando en la planificación de la temporada que viene. Es verdad que el equipo está un poco disgustado por no conseguir la fase de ascenso, pero cuando lo vean con perspectiva le darán el valor que realmente tiene”, dice Chicho, que piensa ya en la situación que hay que enfrentar para la próxima campaña.