El Portonovo destaca en la primera prueba autonómica de sprint olímpico

El podio del K2 Sénior femenino Cedida

El embalse de Verducido abrió la temporada autonómica de sprint olímpico con la disputa de la I Copa Galega para embarcaciones de equipo sobre 500 metros, en una jornada que reunió a deportistas de las categorías sénior y júnior.

Por un lado, en la categoría júnior masculino, el Club Cofradía de Pescadores de Portonovo fue tercero con 106 puntos, por detrás del Betanzos, segundo con 167, y del Ría de Aldán, que se impuso con 255.

En la categoría júnior femenino, las portonovesas repitieron metal al hacerse con la tercera plaza con 132 puntos, en una categoría en la que el Ría de Betanzos fue primero con 163, y el Ría de Aldán segundo con 134. Por otro lado, en el C4 masculino, el Náutico de Pontecesures se hizo con la segunda posición.

Los de Pontecesures firmaron un cronómetro de 1:56,38, por detrás del Club Fluvial de Lugo, que se llegó el oro con un 1:49,72. El podio lo completó el Ciudad de Pontevedra, que paró el crono en dos minutos.

La final del C2 masculino se resolvió con la victoria del Club As Torres-Romería Vikinga, de Catoira. La embarcación formada por Raúl Fernández Busto y Jairo Zurita Mollinedo logró completar la prueba en un tiempo de 1:49,55. El Club Fluvial de Lugo ocupó, por su parte, la segunda y tercera posición en el podio.

Por otra parte, en el K4 júnior masculino, el Club Cofradía Pescadores de Portonovo fue segundo luego de completar la prueba en un tiempo de 1:31,29. Los vencedores fueron Gael Bernal, Henrique Álvarez, Martín González y Manel González, representando al Club de Mar Ría de Aldán-Gandón. El podio lo completó el Club Náutico Firrete.

En la final femenina del K4 júnior, el Club Cofradía Pescadores de Portonovo se hizo con el primer puesto. La embarcación compuesta por Sara Burgos, Sabela Márquez, Lucía Otero y Sofía Parada paró el crono en 1:47,48. Por detrás quedaron, en segundo lugar el Náutico de Cobres, con un crono de 1:48,04, muy cerca de las portonovesas, y en tercera posición el Club Piragüismo Verducido-Pontillón, que paró el crono en un 1:48,76.

En el K2 femenino, Sara Burgos y Sofía Parada, del Club Cofradía de Pescadores de Portonovo, se proclamaron campeonas con un tiempo de 2:00,64, por delante del Club de Piragüismo Verducido-Pontillón, y con otra tercera posición también para el Club Cofradía de Pescadores de Portonovo.