El Kenpo Vilagarcía consigue nueve oros en el Campeonato de España

Los deportistas junto a Mario Hermo en Guadalajara

Los deportistas del Kenpo Vilagarcía se desplazaron al Campeonato de España Infantil, que se celebró en el Palacio Multiusos de Guadalajara. Los arousanos dejaron grandes resultados en un torneo en el que el objetivo principal pasaba por coger experiencia y referencias del nivel actual de sus respectivas categorías, pero los deportistas fueron mucho más allá. Así, regresan a Vilagarcía con nueve medallas de oro, 13 platas y 16 bronces.

Eduardo Martínez (juvenil -50kg) se hizo con tres oros en Submission, Knockdown y Def.Personal ,la plata en SemiKenpo y lñel bronce en Kata por Equipos. Álvaro Rey (juvenil +65kg), consiguió tres oros en las 3 modalidades que disputó, SemiKenpo, Submission y Knockdown. Agustín Fernández Albor (juvenil -45Kg), logró 2 oros en Submission y Knockdown.

Karim Otero (juvenil -45) fue oro en defensa personal, 4 medallas de plata en Kata, Kobudo, Submission y Knockdown, dos Bronces en SemiKenpo y Kata por equipos. Leo Doval (juvenil -65kg) logró dos platas en Submission, dónde Anxo fue bronce, y Knockdown.

Yago Saborido Otero (cadete -60kg) sumódos Bronces en Submission y Knockdown. Ángel Leis Otero (cadete -65Kg), dos platas en Submission y Knockdown.

Toni Utrera (cadete -55Kg), logró tres Bronces en SemiKenpo, Submission y Knockdown. José Benito fue plata en Submission y bronce en Knockdown. Diego Galbán sumó dos bronce en SemiKenpo y Kata por equipos.

Por el apartado femenino, Laura Nalgo fue plata en Submission y bronce en Knockdown, Adriana Martínez: plata en Submission y bronce en Knockdown, Zoe Villa plata en SemiKenpo y bronce en Knockdown. Sara Otero Lorenzo fue bronce en Knockdown.

También acudió Sara Dios, que por una indisposición no pudo participar en su categoría. “Mi mayor satisfacción es que todos se llevan bien y sean una piña”, dice Mario Hermo. "La mayoría de nuestros chic@s , debutaban en un Campeonato de este nivel y estoy muy orgulloso de su participación,con unos resultados muy por encima de mis expectativas", recalca