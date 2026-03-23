El Inelsa Asmubal Meaño disputará el aplazado con el Perdoma el 12 de abril

Asmubal vs Rocasa Gran Canaria MONICA VILA

El Inelsa Solar Asmubal Meaño tendría que haber viajado a Tenerife este pasado fin de semana, pero el temporal que azota las Islas Canarias provocó que se suspendieran todas las actividades deportivas por parte de las autoridades competentes. Por ello, las de Juan Costas no pudieron disputar el enfrentamiento planificado ante el Perdoma, que finalmente se llevará a cabo el próximo domingo 12 de abril a las 12:30 horas, tras un acuerdo con la Federación Española.

Lo cierto, es que este cambio afecta duramente al Inelsa Solar Asmubal Meaño, ya que el viaje a Canarias estaba ya planado y, por lo tanto, con los vuelos comprados.

La solicitud de última hora para cambiar de día los billetes de avión provocó una penalización de 2.300 euros por parte de la aerolínea, algo de lo que ni la Federación ni el seguro se hace cargo, por lo que dicha cantidad tendrá que salir de las arcas de la entidad meañesa, que sale muy damnificada con el cambio.

Ahora, el equipo dirigido por Juan Costas piensa ya en el próximo partido, que será este próximo sábado 28 de marzo en Coirón ante el Balonmano Sanse. Actualmente, el combinado meañés, vigente campeón de la División de Honor Plata Femenina, se encuentra en la séptima plaza de la tabla clasificatoria con 22 puntos y un partido menos.