Vilanova acoge a las mejores gimnastas de la provincia
El Pabellón dos Deportes fue el escenario de la fase provincial
El Pabellón de Deportes de Vilanova acogió la I Fase del Campeonato Provincial de Gimnasia Rítmica, volviendo así a convertir al municipio arousano en la capital de dicho deporte.
Con un lleno absoluto y más de 300 gimnastas sobre el tapiz vilanovés, la jornada se desarrolló según lo esperado. Desde primera hora de la mañana el Pabellón dos Deportes estuvo repleto, acogiendo a las deportistas y entrenadoras.
El Club Rítmica Arabesque fue el encargado de organizar la fase provincial con la colaboración de la Federación Gallega de Gimnasia Rítmica y del Concello de Vilanova de Arousa. Así, los equipos de distintos puntos de la provincia de Pontevedra mostraron sobre el tapiz vilanovés sus nuevos ejercicios de cara a la próxima temporada.
La sombra de Miércoles Addams estuvo muy presente en el campeonato, siendo una de las representaciones que más asombró al público presente.
Así, a mediodía, el diputado provincial Javier Tourís se acercó hasta el Pabellón dos Deportes para entregar los primeros premios de la jornada, mostrando su apoyo a las deportistas presentes. Entre los clubes arousanos presentes en la Fase Provincial se encontró el Gimnasia Rítmica Vilarousa, el Biqueira de O Grove, o el Rítmica Arousa, entre otros de los clubes presentes.