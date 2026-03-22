Vilanova acoge a las mejores gimnastas de la provincia

Las gimnastas en Vilanova MONICA VILA

El Pabellón de Deportes de Vilanova acogió la I Fase del Campeonato Provincial de Gimnasia Rítmica, volviendo así a convertir al municipio arousano en la capital de dicho deporte.

Con un lleno absoluto y más de 300 gimnastas sobre el tapiz vilanovés, la jornada se desarrolló según lo esperado. Desde primera hora de la mañana el Pabellón dos Deportes estuvo repleto, acogiendo a las deportistas y entrenadoras.

Las gimnastas en Vilanova MONICA VILA

El Club Rítmica Arabesque fue el encargado de organizar la fase provincial con la colaboración de la Federación Gallega de Gimnasia Rítmica y del Concello de Vilanova de Arousa. Así, los equipos de distintos puntos de la provincia de Pontevedra mostraron sobre el tapiz vilanovés sus nuevos ejercicios de cara a la próxima temporada.

La sombra de Miércoles Addams estuvo muy presente en el campeonato, siendo una de las representaciones que más asombró al público presente.

Las gimnastas en Vilanova MONICA VILA

Así, a mediodía, el diputado provincial Javier Tourís se acercó hasta el Pabellón dos Deportes para entregar los primeros premios de la jornada, mostrando su apoyo a las deportistas presentes. Entre los clubes arousanos presentes en la Fase Provincial se encontró el Gimnasia Rítmica Vilarousa, el Biqueira de O Grove, o el Rítmica Arousa, entre otros de los clubes presentes.