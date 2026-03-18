La Federación Internacional de Tenis premia al CCD Sanxenxo por la calidad de sus torneos

El CCD Sanxenxo cuenta con varios torneos ITF en diferentes categorías Juan Caballero

La International Tennis Federation premia al Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo por la calidad en la organización de sus torneos y le distingue como una de las mejores entidades del mundo, con una calidad de acogida y excelencia que los participantes en los torneos profesionales han sabido apreciar.

La encuesta fue realizada por la propia ITF durante la celebración del pasado M15.000$, torneo profesional dentro de la categoría de los Futures que los propios tenistas cubrieron tras su participación en Sanxenxo, sabedores del excelente trato por parte de la organización, trabajadores y servicio de cocina, ya que para muchos de ellos La Cultural ha sido parte esencial en la progresión personal como deportistas, al haber competido en el Torneo Internacional Cadete y en el ITF Juniors J300.

“Este reconocimiento inesperado y fruto de tantos años de trabajo se traduce en seguir trabajando. Alguien se da cuenta de nuestro buen hacer en pro del deporte y lo agradecemos”, comenta un emocionado presidente, Paco Hernández. “También nos lleva a la eterna reflexión de que nadie es profeta en su tierra. Necesitamos mejorar en un entorno de poca cultura tenística. El deporte en Galicia tiene un problema con la lluvia. Es fundamental tener instalaciones cubiertas para entrenar y jugar a diario pero además de la lluvia hay una ley del suelo restrictiva con el deporte y en contra del mandamiento constitucional de hacer deporte”, termina diciendo en su reflexión el presidente de La Cultural.

La misiva la firma y certifica el propio George Donnelly, cabeza visible y máximo mandatario de la International Tennis Federation. La cita más cercana que en el horizonte deportiva internacional tiene programada La Cultural es, precisamente, la próxima edición del M15.000$, que se disputará en Sanxenxo la semana del 20 de abril y cuyas solicitudes superan las 500 preinscripciones de tenistas de más de 70 países.