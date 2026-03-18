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+Deportes

El Biqueira clasifica a cuatro gimnastas para el próximo Nacional

Lucía Villanueva, Mariña Pérez, Malena Castro y Emma Aguín representarán a la entidad grovense en Oviedo

María Caldas
18/03/2026 08:00
Biqueira
Las deportistas del Biqueira
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Se disputó el campeonato Gallego de Base individual, clasificatorio para el campeonato de España. Por parte del Club Biqueira, Lucía Villanueva se proclamó campeona Gallega en categoría Juvenil con pase directo al Campeonato de España que se celebrará en Oviedo en el mes de abril.

También en categoría juvenil se clasifican para el Nacional por parte del Biqueira, en cuarta posición Mariña Pérez, y en la quinta plaza Malena Castro. 

Biqueira
Las medallistas del Biqueira
Cedida

Cabe destacar también la actuación de la gimnasta Emma Aguín que se clasifica también para el Nacional consiguiendo el tercer puesto en categoría cadete.

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