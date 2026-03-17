El Vilarousa clasifica a tres gimnastas para el Campeonato de España

Sofía Otero durante uno de sus ejercicios Cedida

El Club de Gimnasia Rítmica Vilarousa disputó el Campeonato Gallego de Base Individual, al que se desplazó con tres gimnastas, y todas ellas se clasificaron para el Campeonato de España, que se celebrará en Oviedo el próximo mes de abril.

Por un lado, Sofía Otero, se proclamó campeona gallega, mientras que Antía Parafita se hizo con el bronce en la categoría juvenil. Por parte del cuadro de Sandra Estrada también estuvo presente Aroa López, que con su octavo puesto logró también la clasificación para el Nacional.

Sofía, Aroa y Antía Cedida

Es la primera vez que el combinado vilagarciano consigue clasificar a todas las gimnastas desplazadas a un Campeonato de España, y este fin de semana estarán en Vilanova para disputar la I Fase de Liga Provincial de Pontevedra.