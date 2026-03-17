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+Deportes

El Judo Club Senín cierra con éxito el Torneo Rías Altas

Los vilagarcianos lograron sumar siete medallas

María Caldas
17/03/2026 12:30
Los deportistas del Senín durante el torneo
Los deportistas del Senín durante el torneo
Cedida
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 Se celebró la última jornada del torneo Rías Altas en Touro, y el Judo Club Senin – Centro Deportivo Ikigai protagonizó un cierre espectacular en la competición. Los judokas del club demostraron una vez más su esfuerzo, compañerismo y dedicación sobre el tatami, dejando claro el alto nivel de la cantera del club.

En la categoría benjamín, destacaron Alexia Sóñora y Uxía Losas con sendas medallas de oro, así como Asiel González, que sumó un bronce para el medallero del club vilagarciano. En dicha categoría también participó Eire Campaña.

En la categoría cadete, Carlos Daniel Linares se hizo con la medalla de oro, y David Blanco se subió al tercer cajón del podio. En la categoría alevín, la medalla de plata fue para Xavi Fuentes, mientras que Elena Ferreira también compitió mostrando gran progresión.

Por último, en la categoría infantilEfrén Sóñora se llevó el bronce, y William Figueira y Adrián Blanco completaron la participación del club en infantiles.

El Judo Club Senin agradece a los entrenadores, familiares y organizadores por su apoyo constante, y se muestra orgulloso del compromiso y la pasión de sus judokas, que continúan creciendo tanto dentro como fuera del tatami.

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