El CX Fontecarmoa logra cinco victorias en la séptima ronda liguera

Dos equipos se desplazaron hasta A Pobra Cedida

La séptima ronda de la Liga Gallega por equipos deja un balance positivo para el Club de Ajedrez Fontecarmoa, que de 12 encuentros disputados, suma cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas.

En la División de Honor, el representante vilagarciano, el CXF Viajes Internas Sanxenxo viajaba a A Pobra, donde su rival, el C.D. Marquiño, integrado por jugadores muy jóvenes y competitivos, había comenzado muy bien la competición. El empate (3-3) final, aunque pudo ser mejor, no es mal resultado para los de Vilagarcía, que exhibieron un buen juego.

En Preferente, categoría de nueva creación que se juega también a 6 tableros, el CXF Concello de Vilagarcía tenía una difícil prueba en Vigo, ante el Villa de Bouzas. Se perdió por un ajustado (3,5-2,5) en un encuentro que se pudo muy bien ganar y el equipo está recuperando las buenas sensaciones para la fase final.

En 1ª C, el CXF Esparzo Xove volvió a perder su encuentro (1-3), en este caso ante el X. Bueu B Manuel Morales, que fue claramente superior. Sin restar el mérito al equipo forastero, los locales tuvieron problemas de alineación en esta ocasión.

También en la misma categoría, el CXF C. Comercial Arousa continúa su mejoría. Logró un extraordinario (2,5-1,5) ante uno de los equipos fuertes del grupo, el Padrón B. Extraordinario puesto que se incorporaron para este encuentro dos jugadores de categorías inferiores. Pero este equipo tiene un gen competitivo innato que hizo que se pelease hasta la extenuación.

En 2ª C, el equipo de los peques de la categoría, el CXF Calmear, logró su primera victoria (2,5-1,5) ante el C.X. Rianxo C, un equipo de su Liga, en la lucha por evitar el descenso. Jugaron bien, la victoria pudo ser más contundente y ya están a 2 puntos de la salvación, con un calendario final que les enfrenta a todos sus rivales, es decir, que está en su mano conseguir la permanencia.