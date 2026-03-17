El CNS Vilagarcía se proclama tercer mejor equipo gallego júnior

Los deportistas del CNS Vilagarcía Cedida

Los júnior y absolutos del Club de Natación y Salvamento Vilagarcíase desplazaban a la piscina Rosario Dueñas para disputar el campeonato gallego de invierno de salvamento, logrando finalizar como 3º mejor equipo junior femenino y 3º mejor equipo masculino júnior y absoluto. En la clasificación general el equipo fue tercero en júnior y cuarto en absoluto

Pedro Costa destacaba con un oro y récord gallego absoluto en la prueba de 200 m Supersocorrista con un tiempo de 02:15:51. Yago Vicente se hacía con un oro en 200 obstáculos y el récord absoluto con un tiempo de 02:01:33. Además, se hace con 2 platas en las pruebas de 100 combinada y 50 remolque.

Noemí Espada Radio conseguía subirse a los más alto del podio en la prueba de 200 obstáculos tanto en la categoría júnior y absoluta. Irene González fue primera en 100 combinada, 3ª en 200 obstáculos y 50 remolque júnior. Por su parte, Anne Vicente, se metía por primera vez en una final absoluta donde además conseguía subir o podio en segunda posición en 200 obstáculos.

Además, el nadador Anxo Tourís conseguía la segunda plaza júnior en 200 obstáculos y 200 supersocorrista.