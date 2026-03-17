El Acuático Umia consigue la segunda plaza en el Campeonato Absoluto

Equipo Absoluto e junior Umia 2026 Ourense Cedida

El Club Acuático Umia se proclamó subcampeón gallego en el campeonato regional absoluto celebrado el pasado fin de semana en la piscina Rosario Dueñas de Ourense. El club caldense, que envió a un total de 25 atletas a esta prueba, una de las más importantes de la temporada, finalizó segundo en la clasificación conjunta de ambas categorías con un total de 545 puntos, solo por detrás del campeón, el club sysca, en un campeonato que contó con la participación de 150 atletas y 10 clubes gallegos.

Este es el tercer subcampeonato consecutivo para el club de Caldas de Reis, tras los logrados en 2024 y 2025. Además, el equipo caldense consiguió 16 medallas (10 absolutas y seis júnior), así como un nuevo récord júnior autonómico de la atleta caldense Lidia Aboy en la prueba de los 100 aletas.

Además, el equipo femenino de Umia logró el segundo puesto tanto en la categoría femenina (219 puntos) como en la masculina (224 puntos), a solo 11 puntos del campeón. Por género, lograron el tercer puesto en la categoría femenina (252 puntos) y el cuarto en la masculina (252 puntos). El equipo femenino juvenil terminó en cuarto lugar y el masculino en quinta posición. La siguiente cita para el Club Acuático Umia pasa por el Campeonato Máster.