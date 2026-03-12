Os Ingleses afronta la primera semifinal por el ascenso

Os Ingleses volverá a jugar en casa la próxima semana Gonzalo Salgado

Este sábado 14 de marzo a las 16:00 horas en el CUVI de Vigo, Os Ingleses se enfrenta a Kaleido Universidade de Vigo en la ida de la semifinal de la Liga Gallega de Rugby, un partido crucial que puede marcar el paso para que el equipo juegue la final y allanar el camino para la fase de ascenso a la División de Honor B.

Esta temporada, Os Ingleses logró la victoria en sus dos encuentros anteriores contra el Vigo, reforzando la confianza del equipo de cara a este decisivo encuentro, aunque son conscientes de la dificultad de ganar al Vigo en casa. Algo que ocurrió por primera vez en la historia esta campaña.

“Chegar a unha final e ser campións é un aliciente tan grande que o único que pode xerarnos é ilusión. Presión ningunha”, dice David Lema, entrenador de Os Ingleses. "Levamos moitos anos sen estar en categoría nacional e ter a oportunidade de alcanzalo crea moita ilusión", señala.

Asimismo, desde el club hacen un llamamiento a los aficionados para que acudan a apoyar al equipo. "Seguro que si veñen van a disfrutar. Aos últimos partidos de fóra sempre tivemos xente acompañándonos e ogallá veña tamén a este partido en Vigo e na volta en Fontecarmoa", señala el entrenador de Os Ingleses.

El partido de vuelta se disputará en Fontecarmoa dentro de dos semanas, donde tendrán la oportunidad de jugar ante su afición local el partido de vuelta de la semifinal.

El equipo afronta este partido con mucha ilusión y determinación, consciente de que cada jugada puede ser decisiva para conseguir el objetivo: tanto la final de la Liga Gallega como el acceso a la fase de ascenso a la División de Honor B.