Los jugadores del Jealsa Boiro vuelven a dominar en las convocatorias autonómicas

Fran García, uno de los llamados por la selección Cedida

La Federación Gallega de Voleibol hizo pública la lista de deportistas convocados para participar en una nueva jornada de entrenamientos de las Selecciones Gallegas de Voleibol para la temporada 2025-26, que tendrá lugar el próximo domingo, 22 de marzo. Esta jornada continúa con los trabajos preparatorios para el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) 2026.

En la categoría cadete masculino, Iago Díez, Miguel Santamaría y Adrián Zas serán la representación del Jealsa Boiro, mientras en el lado femenino la representación arousana caerá en Adriana Oubiña, del XAV Cambados.

En el lado infantil femenino, Inmaru Valentina será la encargada de representar al Jealsa Boiro, mientras que por el infantil masculino representarán a la entidad boirense Leo Molero, Fran García y Rodrigo Ordóñez para cerrar la convocatoria de selecciones autonómicas.