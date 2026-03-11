Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

La escuela cuntiense vuelve a mostrar su progreso en marcha

María Caldas
11/03/2026 18:04
Cuntis
Los atletas de la escuela cuntiense
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Club de Atletismo Cuntis sigue formando a los mejores atletas en marcha. Así, los canteranos siguen su progresión en otros clubs, como la cuntiense Antia Chamosa, siguen celebrando triunfos. Chamosa se proclamó campeona de España en la media maratón de marcha celebrado en Cieza, en Murcia, y su hermano Dani y la también cuntiense Carmen Escariz abandonaron por problemas musculares.

Por otro lado, en las pistas de A Estrada  tuvo lugar la segunda jornada del circuito de marcha que organiza la Federación Gallega de Atletismo. La cuna del atletismo Cuntis no dio respiro. 

En la prueba de 1 km marcha Sub 10, Iago Rubianes Jamardo fue el vencedor con 6'12", mejorando en 50 segundos su anterior registro en esta etapa tan importante de básica formación. Ailyn Lauren Duran Cacheiro dio un buen golpe a su marca con 11'37"en los 2 km Sub 14 siendo su mejor marca personal, y su hermana Ellen Duran Cacheiro finalizó los 5 km con 32'31", siendo también su mejor marca personal.

Dani García Jiménez, que corre para el Rías Baixas pero se entrena en la escuela cuntiense, fue el vencedor en los 5 km máster M45 con 33'54" a escasos segundos de su mejor crono de siempre.  Vera Boubeta Rodal, del Vila Cangas, pero que también se forma en Cuntis, realizó un crono de 19'15" en 3 km Sub 16 siendo también MMP. Sofia Miau Liu con escasos meses de formación realizó un registro de 19'51" MMP en más de dos minutos en los 3 k Sub 16.

Alba Pérez Nieto no dio ninguna opción a sus rivales en la pista al dominar desde el pistoletazo de salida y entrada en meta en los 5 km con 24'58" en su fantástico inicio de temporada. 

También Gabriel Martínez Limens logró el triunfo en los 5 km máster M35 con 31'26" logrando su mejor marca personal de la nueva época de máster.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina