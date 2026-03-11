La escuela cuntiense vuelve a mostrar su progreso en marcha

Los atletas de la escuela cuntiense Cedida

El Club de Atletismo Cuntis sigue formando a los mejores atletas en marcha. Así, los canteranos siguen su progresión en otros clubs, como la cuntiense Antia Chamosa, siguen celebrando triunfos. Chamosa se proclamó campeona de España en la media maratón de marcha celebrado en Cieza, en Murcia, y su hermano Dani y la también cuntiense Carmen Escariz abandonaron por problemas musculares.

Por otro lado, en las pistas de A Estrada tuvo lugar la segunda jornada del circuito de marcha que organiza la Federación Gallega de Atletismo. La cuna del atletismo Cuntis no dio respiro.

En la prueba de 1 km marcha Sub 10, Iago Rubianes Jamardo fue el vencedor con 6'12", mejorando en 50 segundos su anterior registro en esta etapa tan importante de básica formación. Ailyn Lauren Duran Cacheiro dio un buen golpe a su marca con 11'37"en los 2 km Sub 14 siendo su mejor marca personal, y su hermana Ellen Duran Cacheiro finalizó los 5 km con 32'31", siendo también su mejor marca personal.

Dani García Jiménez, que corre para el Rías Baixas pero se entrena en la escuela cuntiense, fue el vencedor en los 5 km máster M45 con 33'54" a escasos segundos de su mejor crono de siempre. Vera Boubeta Rodal, del Vila Cangas, pero que también se forma en Cuntis, realizó un crono de 19'15" en 3 km Sub 16 siendo también MMP. Sofia Miau Liu con escasos meses de formación realizó un registro de 19'51" MMP en más de dos minutos en los 3 k Sub 16.

Alba Pérez Nieto no dio ninguna opción a sus rivales en la pista al dominar desde el pistoletazo de salida y entrada en meta en los 5 km con 24'58" en su fantástico inicio de temporada.

También Gabriel Martínez Limens logró el triunfo en los 5 km máster M35 con 31'26" logrando su mejor marca personal de la nueva época de máster.