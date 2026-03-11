El CX Fontecarmoa suma cinco victorias en la Liga Gallega

La partida del CXF Alfarousa en la que lograron asaltar el liderato de 2ªD cedida

El Club de Ajedrez Fontecarmoa vivió una ronda aceptable, en la que de los 12 encuentros disputados, los vilagarcianos sumaron cinco victorias, dos empates y cinco derrotas.

Una ronda que volvió a demostrar la fortaleza de los equipos de Segunda, con dos combinados en posición de ascenso, y otros dos muy próximos a ellos. El equipo de Primera continúa líder, mientras que en Preferente se mejoró la situación clasificatoria.

En esta jornada, el local social del club albergó siete encuentros, con un total de 64 jugadores. Por un lado, en la División de Honor, el CXF Viajes Interrías recibía al Xadrez Ourense A, campeón gallego de las dos últimas temporadas, cuajado de grandes jugadores y que llegó a Vilagarcía con una alineación muy fuerte.

Los arousanos perdieron por 2-4, algo que entraba en lo previsible y que, dadas las circunstancias, los vilagarcianos no consideran un mal resultado.

En Preferente, categoría que se juega también a seis tableros, el CXF Concello de Vilagarcía obtuvo un buen resulado ante el segundo equipo de Mos, el CXM CRC Torroso, con un empate a tres.

“Se temía este encuentro, puesto que Mos está trabajando muy bien y llevaba una temporada muy regular”, dicen desde el Club de Ajedrez Fontecarmoa. Con este resultado, el equipo arousano sale de los puestos de descenso

En 1ªC, el CXF Espazo Xove perdió su imbatibilidad en Santiago ante el segundo clasificado, el EXC Adultos 1A por un resultado ajustado de 2,5 y 1,5. A pesar de la derrota, el equipo sigue líder, aún teniendo muchos problemas de alineación con varios jugadores prestados para cubrir el cupo en categorías superiores.

También en Primera C, el CXF Centro Comercial Arousa mostró su mejoría después de atravesar una mala racha en las rondas anteriores. Con su empate a dos en Bueu ante un sólido Xadrez Bueu B Manuel Morales, se mantiene en la parte media de la tabla.

Resultados en Segunda

Por otro lado, en la 2ªD, el CXF Alfarousa logró la hazaña de la jornada con una aplastante victoria por 4-0 ante el CX Rianxo B, que era el anterior líder de la categoría por dos puntos de diferencia con respecto a los arousanos, que ahora pasan a ocupar la primera plaza de la clasificación.

El objetivo de la temporada para el equipo pasa por conseguir el ascenso de categoría, algo que ahora solo está en sus manos. En el mismo grupo, el CXF Baños Print continúa su regularidad, que le ha permitido sumar una victoria ajustada por 2,5 y 1,5 ante el CD Portas B, por lo que se colocan en cuarta posición.