El CNS Vilagarcía consigue la segunda plaza en el Campeonato Gallego Juvenil

Los deportistas del CNS Vilagarcía Cedida

Los deportistas cadetes y juveniles del Club de Natación y Salvamento Vilagarcía se desplazaban a la Piscina Antía García para disputar el campeonato gallego de invierno de salvamento, logrando finalizar como tercer mejor equipo femenino, tercer mejor equipo masculino y segundo mejor equipo juvenil del campeonato.

Por un lado, Damián Lage destacaba con sus tres primeros puestos en la prueba de 200 obstáculos, 50 remolque y 200 supersocorrista. Además, logró la plata en la prueba de 100 combinada.

Su compañera Anne Vicente lograba grandes resultados siendo primera en la prueba de 200 obstáculos, segunda en 200 supersocorrista , tercera en 100 combinada y cuarta en 50 remolque. Mariña Cores se subía al podio en tres ocasiones, en 200 obstáculos, donde fue segunda, y en 200 supersocorrista y 100 socorrista fue tercera.

Carlos Meroño también conseguía subir a lo más alto en la prueba de 200 obstáculos con un primer puesto. En 100 combinada fue tercero , y en las pruebas de 200 supersocorrista y 50 remolque fue séptimo.

Xoel Castro y Carla Constantino también se acercaban al podio en la prueba de 200 obstáculos siendo quinto y séptima, respectivamente. Por su parte, Marcos García quedó en quinta posición en los 200 supersocorrista.

Las pruebas de relevos también dejaban grandes resultados, las chicas Nerea Ande, Carla Constantino, Anne Vicente y Mariña Cores conseguían subir al podio en 4 x 50 obstáculos y 4 x 50 combinada con un tercer puesto. Además, en el 4 x 25 remolque Andrea Barcala, Carla Constantino, Anne Vicente y Mariña Cores se quedaban muy cerca del podio, terminando en un quinto puesto.

Los chicos, Damián Lage y Aday Castrelo consiguieron el primer puesto en la prueba de lanzamiento con cuerda, mientras que en 4 x 25 remolque Carlos Meroño, Marcos García, Damián Lage y Xoel Castro eran terceros, y en 4 x 50 combinada David Carballo, Marcos García, Damián Lage y Xoel Castro conseguían finalizar cuartos.

El campeonato terminaba para el CNS Vilagarcía con el tercer puesto de relevo mixto de Anne Vicente, Mariña Cores, Damián Lage y Xoel Castro. El equipo lo completaron Nico Guillán, Pablo Touceda y Pablo Rivas, quienes consiguieron rebajar sus mejores marcas personales en prácticamente todas las pruebas disputadas.