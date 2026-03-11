El Club Seonbi regresa con ocho medallas del Campeonato Gallego

Los deportistas durante el Campeonato Cedida

Se celebró en el pabellón municipal de Gatañal de Cangasel Campeonato de Galicia de Promesas y Veteranos de la Xunta de Galicia, al que el Club Seonbi de Cambados acudió con 13 deportistas de entre 8 y 18 años, divididos en varias categorías: infantil, precadete, cadete, júnior y absoluta.

La entidad cambadesa obtuvo un total de ocho medallas: dos oros de Breixo Martínez y Ángela Fernández, tres platas de Sofía Leal, Pedro Gago e Ivet Dimitrova y tres bronces de Antonio Ramírez, Daniel Fernández y Giovanni Rubianes.

Desde el departamento deportivo que dirigen Óscar Aragunde y David Fresco se muestran muy satisfechos por los logros alcanzados y felicitan tanto a los medallistas como a los que no pudieron subir al podio, ya que realizaron un gran esfuerzo y un trabajo increíble que seguro tendrá recompensa en las próximas citas.

"Tamén facer mención a directiva do clube, e os pais dos deportistas que sempre están dispostos a votar unha man de maneira desinteresada cando require para a realización dun evento deportivo ou desprazamentos, etcétera", dicen desde el club.

Los entrenadores también quieren agradecer a los atletas no sólo por el campeonato, sino también por la deportividad y la cohesión del equipo que han demostrado y vienen demostrando en los últimos meses y que seguramente se verán recompensados en futuros campeonatos.

Historia

El Club Seonbi, que si bien tiene varios años de historia, lleva poco más de un año desarrollándose con una nueva dirección y un nuevo equipo deportivo, y recientemente cambió de nombre.

Actualmente cuentan con más de un centenar de alumnos entre Cambados y Vilanova de Arousa.