Sofía Paz se convierte en la mayor velocista gallega

Sofía Paz en el Campeonato de España Cedida

En el Campeonato de España Sub 16, Sofía Paz se hacía con la medalla de bronce. La atleta se hacía con el tercer puesto en los 60 metros lisos en la final más rápida de la historia, parando el crono en unos buenísimos 7.64 seg, un nuevo récord de Galicia Sub 16 y Sub 18, que convierte a la atleta en la mejor velocista gallega, cerrando así una impecable temporada invernal.

Por otro lado, el Club de Atletismo Barbanza viene de celebrar los éxitos de sus atletas en el Campeonato de España Sub 16 de Pista Corta, y en el Campeonato de Galicia Sub 20, celebrado en Ourense.

Por una parte, en el autonómico, el más destacado fue Lucas Vázquez Abuin que se proclamó Campeón Gallego en los 400 ml con un crono de 48:28 seg., lo que supone un Nuevo Récord de Galicia de la categoría y se sitúa quinto en el ranking de España Sub 20.

Dominó la carrera de principio a fin, demostrando en el gran momento de forma en el que se encuentra. Esta temporada lleva tres carreras, tres victorias y tres marcas personales.

Eloi Vázquez Vázquez, también se proclamó Campeón Gallego en los 60 ml. con una registro de 6:94 seg, octava marca nacional Sub 20 del año. Lara Iglesias Suárez, la atleta internacional de Jabalina, se estrenaba en un campeonato autonómico en el Triple Salto y lograba colgarse en bronce.