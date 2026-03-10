Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

O Club Kárate Valga acada o primeiro posto no Torneo celebrado en Cordeiro

María Caldas
10/03/2026 13:45
karate
Imaxe dos participantes en Cordeiro
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

O pavillón de Beiro foi o epicentro da actividade deportiva en Valga. Alí congregáronse máis de 300 deportistas que participaron no X Campionato de Karate, unha cita que se desenvolveu na xornada do sábado con karatekas de 22 clubs chegados dende toda a xeografía galega e tamén do norte de Portugal.

Durante a mañá disputáronse os encontros das categorías superiores (cadete, júnior e sénior) e, pola tarde, foi a quenda de prebenxamíns, benxamíns, alevíns, infantís e xuvenís. 

En representación do Concello asistiu o concelleiro de deportes, Manuel Ferreiro, que participou na entrega de medallas e aproveitou para felicitar ao Club Karate de Valga non só pola organización do Campionato senón tamén polo labor que realiza para o fomento da práctica deportiva. Conta con 70 deportistas federados nas súas tres escolas de Valga, Lavacolla e Casa Agraria en Santiago.

No torneo do sábado, o Club Karate de Valga participou cunha delegación de 45 deportistas e, por primeira vez nestas dez edicións, acadou o primeiro posto no medalleiro, cun total de 20 metais: seis ouros, catro pratas e dez bronces, pechando así unha excelente xornada.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina