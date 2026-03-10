El rianxeiro Erik Martín se proclama campeón de España en Wushu

El rianxeiro posa con las medallas conseguidas en Madrid Cedida

El rianxeiro Erik Martín revalidó por tercera vez consecutiva su titulo de Campeón de España, que empezó a sus 10 años obteniendo su primer titulo de campeón de España en Navarra.

Ahora ya con 13 años y una condición física mas exigente, ha vuelto a imponerse en el tapiz con un oro y una plata en las dos categorías que participó en la edición cuarenta del Campeonato de España de Wushu, celebrado este fin de semana en Madrid.

Erik es el miembro más joven de la seleccion gallega de taolu seleccionado para participar en el Campeonato de España, deportistas que son elegidos, independientemente de su edad, por orden de puntuación que obtuvieron en el Campeonato Regional Xunta de Galicia, dónde solo los nueve primeros con la puntuación mas alta en Taolu han podido representar a la comunidad autónoma en esta cita.

Erik Martín en la primera posición Cedida

Esta vez, Martín no pudo alcanzar dos oros como en ocasiones anteriores, ya que un fallo de equilibrio le distanció de 0.07 puntos que le faltaron para el segundo oro.

El encuentro fue muy reñido, puesto que todos los competidores representaban lo mejor de cada autonomía. Empezando una nueva etapa como adolescente, este rianxeiro tiene una larga trayectoria competitiva contando con un palmarés de 20 medallas de oro, tres platas y un bronce en Campeonatos Europeos, nacionales y autonómicos, que lo consolidan como el competidor con mejor ranking en su categoría de edad en toda España.

Fue recibido el pasado año por el Diputado de Deportes D. Antonio Leira y por el ex Secretario de Deportes de la Xunta, Lete Lasa, para felicitarle por su trayectoria deportiva. El pasado mes el Consejo Superior de Deportes publicó su nombramiento como deportista de alto nivel (DAN) tras solicitarlo la Federación Española.

Además, también el año pasado representó a España en el Campeonato de Europa, en Grecia, consiguiendo una plata y posteriormente dos oros y un bronce en el Campeonato Internacional de Flandes celebrado en Bélgica. A final de este año se prepara para competir en Croacia representando a España.