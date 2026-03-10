Mi cuenta

Diario de Arousa

+Deportes

El Olimpic consigue cinco medallas en el Campeonato Gallego de Promesas

Sumaron tres oros y dos platas

María Caldas
10/03/2026 14:30
El Club Olimpic de Vilagarcía se desplazó hasta el Campeonato Gallego de Promesas, en el que consiguió sumar cinco nuevos metales a su medallero. Por un lado, Miguel, Aday y Alexia fueron los encargados de hacerse con las medallas de oro en sus respectivas categorías, y por otra parte, Izan y Lucas sumaron sendas medallas de plata para el combinado de Vilagarcía de Arousa.

“También queremos destacar la participación de Oliver y Kiara, que en esta ocasión no pudieron subir al podio, pero realizaron una muy buena competición demostrando esfuerzo, actitud y un gran nivel”, dicen desde la entidad.

“Agradecer también la ayuda de Nayara y Marga, que estuvieron colaborando en la preparación y apoyo a los deportistas durante la jornada”, señalan. 

El buen nivel mostrado por los competidores vilagarcianos fue reconocido incluso por varios técnicos presentes, que felicitaron al equipo por el trabajo realizado durante el Campeonato Gallego Promesas. “Todo es fruto del esfuerzo diario en los entrenamientos dirigidos por Raúl”, afirman.

