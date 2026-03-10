El Club Acuático Umia vuelve a subirse al podio del Autonómico juvenil

Los juveniles del Acuático Umia con su medalla Cedida

El Club Acuático Umia se volvió a subir al podio en el Campeonato Gallego Juvenil tres años después. En esta ocasión, en el autonómico celebrado en Caldas de Reis, en la piscina Antía García. Los deportistas juveniles del Umia consiguieron subirse al tercer cajón de la clasificación general final, mientras que el equipo cadete acariciaba el podio al colocarse en cuarta posición, a solo 15 puntos de la tercera plaza.

La entidad caldense mejoró notablemente los resultados en ambas categorías. En total, los equipos del Umia conseguían un total de 22 medallas, 12 en categoría cadete y 10 en la categoría juvenil. Por un lado, en los cadetes, en la prueba de 200 obstáculos masculina, Raúl Varela se hacía con la medalla de plata, mientras que en femenino, Vera Rey lograba la sexta posición.

Rey también sumaría una medalla de bronce en la prueba de 100 remolque de maniquí aletas, en la que Martina lograba un trabajado quinto puesto. En el relevo 4x25 obstáculos, tanto el equipo masculino como el femenino consiguieron la medalla de bronce.

La tercera medalla para los caldenses llegó en el relevo femenino de 4x50 natación aletas, con un bronce que también repitieron los atletas masculinos. En la última sesión, Raúl Varela volvía a sumar una medalla de plata, esta vez en los 200 supersocorrista, mientras que Vera Rey sumaba otro bronce en los 50 arrastre.

Por el lado juvenil, Lucía Buceta estrenaba el medallero para los caldenses con un bronce en la prueba de 200 obstáculos, mientras que en la categoría masculina, Antón Loureiro lograba una histórica medalla de oro en los 100 aletas, prueba en la que Lucía Buceta levantó la medalla de bronce. Asimismo, Buceta también consiguió otra histórica medalla de oro en la prueba de 200 supersocorrista.