El Asmubal Meaño corta su buena racha ante el Leganés

El Asmubal pagó caro su falta de solidez defensiva Mónica Ferreirós

El Inelsa Solar Asmubal Meaño vivió una dura tarde en Coirón. Las de Juan Costas perdieron con un abrumador 27-43 ante el Balonmano Leganés, líder de la clasificación de la División de Honor Plata Femenina.

Desde los primeros minutos del primer tiempo, el Healthy Poke Balonmano Leganés mostró una intensidad superior a través de un juego rápido y preciso. Lograron abrir el marcador con goles tempranos de Sara Correa y Paula Jerez, y su capacidad para atacar desde posiciones centrales fue clave.

A pesar de los esfuerzos iniciales de Inelsa Solar Asmubal Meaño por recuperar terreno con anotaciones de Laura Miniño y Agustina Ballada, las visitantes mantuvieron una presión constante que les permitió irse al descanso con un contundente 20-13 a favor.

Segundo tiempo

La segunda parte continuó bajo el dominio visitante. El Healthy Poke BM Leganés capitalizó sus oportunidades ofensivas con gran eficacia; destacándose Daniela García, quien aportó varios goles cruciales que incrementaron aún más la distancia en el marcador.

Por otro lado, el Asmubal Meaño luchó por recortar diferencias mediante intervenciones heroicas y algunos destellos individuales como los esfuerzos finales de Sabela Miniño y Claudia Vera. Sin embargo, no pudieron detener el embate final del rival que cerró el partido con un resultado final abrumador: 43-27.