O Grove amplía a súa aposta polo xadrez como terapia
O docente José Manuel Prol imparteu un taller educativo e terapéutico no centro de día As Mimosas
O centro de día As Mimosas, en O Grove, acolleu un taller de xadrez educativo e terapéutico impartido por José Manuel Prol Lusquiños, recoñecido especialista internacional, formador de prestixio e docente da UNED e coaching internacional.
A iniciativa enmárcase na aposta do centro por promover o envellecemento activo a través de propostas innovadoras centradas na estimulación cognitiva. Durante a sesión, as persoas usuarias participaron en exercicios prácticos orientados a reforzar a memoria, a atención sostida, a planificación e a visión espacial, empregando o xadrez como recurso terapéutico.
O taller foi deseñado con actividades adaptadas ás capacidades do grupo, combinando dinámica participativa e aprendizaxe progresiva. O ambiente foi distendido e motivador, favorecendo non só o traballo mental, senón tamén a interacción social entre os asistentes. Segundo explica Prol Lusquiños, o xadrez constitúe “unha ferramenta de grande valor para manter a mente activa, mellorar a capacidade de concentración e estimular a toma de decisións”, aspectos especialmente relevantes na etapa adulta.
A súa metodoloxía integra a experiencia como adestrador internacional co enfoque da educación terapéutica aplicada ao ámbito social. Desde a dirección de As Mimosas salientan que este tipo de actividades contribúen ao benestar integral das persoas maiores, reforzando a autoestima, a autonomía e o sentimento de pertenza á comunidade.
Compromiso
Con iniciativas coma esta, O Grove consolida o seu compromiso cun modelo de atención centrado na calidade de vida, demostrando que o xadrez pode ser moito máis ca un xogo: unha ferramenta eficaz para coidar a mente e promover unha vida activa e participativa.
“Para mí fue muy gratificante ver cómo los mayores disfrutaban y participaban activamente. Como docente de la UNED, entrenador nacional e internacional de ajedrez y especialista en coaching motivacional, creo mucho en los beneficios del ajedrez para la cognición, la motivación y el bienestar emocional”, comenta José Manuel Prol.
“Este año también vamos a llevar estas actividades a colegios de O Grove, Sanxenxo y Meaño, con talleres para niños y mayores, la promoción de la Xtreme Chess Kids League y charlas con profesionales de educación, psicología y pedagogía sobre los beneficios de este tipo de talleres”, comenta o docente sobre as novas actividades que se levarán a cabo nos próximos meses.