Diario de Arousa

+Deportes

El Natación Boiro logra ocho medallas en el Campeonato Gallego Infantil

María Caldas
25/02/2026 18:50
Los deportistas boirenses
Los deportistas boirenses
Cedida
El Club de Natación Boiro consiguió ocho medallas en el Campeonato Gallego Infantil celebrado en la piscina de Cervo. Por un lado, muy buena actuación de Alejandra González que consiguió tres medallas: oro en el 100 braza y plata en el 200 braza y 50 braza. 

También Celia Cao consiguió un oro en 50 mariposa y un bronce en 50 libres. Por su parte, Rita Tubío sumó tres platas en 50, 100 y 200 mariposa. La convocatoria la completaban Helena Sánchez, Lucía Vilarnovo, Emma Rodríguez, Elia Arregui, y Martín Chouza. El equipo estuvo de nuevo capitaneado por el entrenador Brais Nieto.

