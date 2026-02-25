El CX Fontecarmoa vive una jornada irregular en la Liga

El encuentro de la jornada entre el CXF Centro Comercial Arousa y el EXP Concello de Pontevedra Cedida

El Club de Ajedrez Fontecarmoa vivió una ronda irregular globalmente. Con resultados no esperados por parte de varios equipos de arriba y muy buenos en otros de la parte media y baja. Al final, de un total de 12 encuentros disputados con equipos ajenos, dado que cuatro equipos del club, en 3ª, jugaban entre sí, el balance global fue el mismo de la ronda anterior: 6 victorias, un empate y 5 derrotas, con muchos equipos en puestos de ascenso en 1ª, 2ª y 3ª posición. En el local social hubo 7 encuentros, con un total de 56 jugadores.

En la División de Honor, el CXF Viajes Interrías viajaba a Santiago, dónde se enfrentaba al Padrón EXC, un club surgido de la fusión del club padronés y otro de Santiago con jugadores jóvenes de talentos acompañados por dos Maestros. Los vilagarcianos perdieron por la mínima (3,5-2,5) en un disputado encuentro.

En Preferente, categoría de nueva creación que se juega también a 6 tableros, el CXF Concello de Vilagarcía recibió un duro varapalo (5,5-0,5) en su salida a Ourense, donde se enfrentaba al Liceo Grupo A Postal, líder destacado y equipo siempre a caballo entre esta categoría y la superior. La superioridad local era manifiest, con ELO superior en todos los tableros.

Por otro lado, en 1ª C, el CXF Espazo Xove ganó brillantemente (0,5-3,5) en su duelo comarcal en O Grove, ante el local Breogán. Aunque el equipo local todavía no está en plenitud de juego, eso no debe restar méritos al estado de forma del equipo, que es líder en solitario del grupo.

También en la misma categoría, el CXF Centro Comercial Arousa tenía un compromiso muy duro en Vilagarcía, ante el pontevedrés EXP Concello Pontevedra. En este caso les tocó sufrir su primera derrota, rotunda (0,5-3,5). El equipo está jugando bien y se mantiene en la parte media de la tabla de clasificación.

En 2ª C, el equipo de los peques de la categoría, el CXF Calmear, perdió (4-0) en Milladoiro, ante el Millarengo Cultura, actual líder de la categoría. Tuvieronla mala fortuna de comenzar la competición contra los primeros clasificados, no llegó su Liga.