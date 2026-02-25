Mi cuenta

Diario de Arousa

+Deportes

El Costado TKD Boiro consigue seis medallas en el Nacional

Francisco Rodríguez, Javier Fernández y Paula Treus acudieron a la competición adaptada en Sevilla

María Caldas
25/02/2026 19:45
Los deportistas del Costado TKD Boiro
El Costado TKD Boiro consiguió sumar seis medallas en el Campeonato de España celebrado en Sevilla, concretamente en el Palacio Municipal de los Deportes San Pablo. Hasta allí, la entidad boirense desplazó a tres de sus atletas, como son Francisco Rodriguez Noya, Javier Fernández Allo y Paula Treus.

Por un lado, Francisco Rodriguez consiguió una medalla de bronce individual y otra de oro inclusivo. Fernández Allo, por su parte, sumó dos oros al medallero del Costado Boiro, uno en individual y otro en inclusivo. Asimismo, Paula Redondo repitió dos medallas de oro, una individual y otra inclusivo en la competición.

Además, muchos de los deportistas del Costado TKD Boiro se desplazaron hasta el módulo de Ribeira para estar presentes en el stage de alto rendimiento que impartió Dragan Jovic, mientras que Victor Costado se concentró con la Selección Gallega Júnior para el Campeonato de España.

