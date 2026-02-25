Álex César sufre una lesión en la pierna en el Campeonato de Castellón

Álex César durante el Campeonato de España Cedida

La Agrupación Atlética Mazí se desplazó hasta Castellón para disputar con el atleta Álex César el Campeonato de España de Lanzamientos Largos Sub 20.

El vilagarciano participó en la prueba de lanzamiento de jabalina Sub 20, a pesar de que partía con la tercera mejor marca de los inscritos, no tuvo suerte y se lesionó en el primer intento en su pierna derecha. Intentó seguir en competición pero no pudo. En un segundo lanzamiento, muy mermado ya, logró una distancia de 50.46m que le da una décima posición.

“Ahora, toca recuperarse y a pensar en el siguiente campeonato nacional, que será a finales de julio en Albacete”, señalan desde la Agrupación Atlética Mazí. Por otro lado, en Ourense se celebró el Campeonato Gallego Sub 16 Short Track, al que la entidad vilagarciana desplazó a seis de sus deportistas.

El mejor de los atletas vilagarcianos fue Breogán López, que logró una décima posición en salto de longitud con una marca de 4.89m (MMP) y una undécima plaza en los 60ml con un tiempo de 7.85”, que fue su mejor marca personal. También en la undécima posición terminó Aitana Fernández en lanzamiento de peso con un mejor intento de 7.94m (MMP).

Los atletas del Mazí en Ourense Cedida

En la misma prueba Mar Custodia conseguiría la decimotercera posición con una marca de 7.29m Celia Pintos en los 60m vallas sería 24ª con un tiempo de 12.58”. Yago Tarrío sería 25º en los 60ml con una marca de 8.33” (MMP). Por último Lara Oubiña no pudo avanzar de ronda en los 60ml con un tiempo de 9.14".