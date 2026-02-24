Os 100 do Barbanza presenta la XI edición de su ya habitual Ultratrail

La presentación del Trail Cedida

El Casino de Noia acogió la presentación oficial de la XI edición de la ultratrail de 100 kilómetros de Os 100 do Barbanza, la prueba estrella de larga distancia del calendario gallego.

En esta edición, Noia ejercerá como concello anfitrión y punto de salida de una exigente ruta circular que llevará a los participantes por los siete municipios de la comarca: Lousame, Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal, Ribeira y Porto do Son, para regresar finalmente al punto de origen.

Un recorrido que combina desafío deportivo, riqueza paisajística y patrimonio cultural, y que se caracteriza por desarrollarse en gran parte por el litoral. La prueba cuenta con un desnivel acumulado de aproximadamente 3.100 metros.

La XI edición de Os 100 do Barbanza comienza con un cambio en su directiva. Varios integrantes del club organizador asumieron el relevo con el compromiso de garantizar la continuidad de la prueba y reforzar su crecimiento en lospróximos años.

El nuevo presidente, Manuel Losada Rubio, señala que “asumimos esta nova etapa coa intención de manter o mesmo estándar de calidade, coidando cada detalle como ata agora e traballando para que siga sendo un referente no Barbanza”. La ultratrail se celebrará los días 20 y 21 de junio y contará con 300 plazas.