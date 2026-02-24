El Natural Sport celebra el éxito del nuevo stage de Dragan Jovic en Ribeira

Dragan Jovic dirigiendo una de las jornadas impartidas en Ribeira Natural Sport

Cerca de 200 deportistas vivieron el stage de Dragan Jovic en Ribeira. Pero, en esta ocasión, no todo se quedó en la pista. En la jornada, el Club, aprovechando la celebración de su 30 Aniversario, tenía una sorpresa en la recámara.

Tras la sesión matinal, Angel Parada y Elena Pérez , dos de los exmedallistas nacionales e internacionales del Club, Ismael Bahamonde, co fundador de SO Campamento de Verano y el propio Dragan Jovic, entraban en el Salón de la Fama del Natural, tras un sencillo pero emotivo acto en el que todos se pudieron expresar.

El acto, fue guiado por otra leyenda del Club, la campeona de Europa y medallista mundial, Estefanía Hernández. Una vez finalizado este, aún quedaba una sorpresa más, ya que el Natural tenía reservado, el nombre de Dragan Jovic para una de sus listas de entrenamiento en el módulo de Taekwondo de a Fieteira.

A las clases impartidas por el serbio acudieron también autoridades municipales, como la alcaldesa María Sampedro. “La capacidad de análisis técnico táctico que tiene es increíble, y el trabajo, basado en los nuevos sistemas GEN3 fue espectacular”, destacan desde el Natural Sport de Ribeira tras las intensas jornadas.