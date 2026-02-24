El Inelsa Asmubal Meaño se reencuentra con la victoria en Valladolid

Las de Juan Costas son séptimas Mónica Ferreirós

El Inelsa Solar Asmubal Meaño visitó las Instalaciones Universitarias de Fuente de la Mora para medirse al Cavidel Aula Valladolid, en un partido que se saldó con un 26-27 para las de Juan Costas, que se afianzan en la mitad de la tabla.

De nuevo, Sabela Miniño se convirtió en la mejor jugadora del partido tras anotar varios goles determinantes en momentos de mucha presión, además de demostrar una gran capacidad en el liderazgo ofensivo.

La primera mitad comenzó siendo intensa, y rápidamente se estableció un intercambio de goles. Laura Miniño abrió el electrónica para las visitantes a los pocos segundos, y siguió sumando tantos durante el primer tiempo.

Alejandra Alonso destacó para las vallisoletanas, haciendo varios goles clave que mantuvieron al equipo local enganchado al partido. La exclusión de María Antón y varias paradas importantes de la local Carmen Benítez impidieron que la ventaja de las meañesas fuese mayor al descanso, pero aún así, cerraron un parcial de 14-16.

En la segunta mitad, el cuadro local mostró determinación para darle la vuelta al marcador. Una serie efectiva de goles de Natalia Garcés y Sara Martínez lograron empatar el encuentro tras varios errores defensivos del Asmubal. No obstante, Sabela Miniño emergió como figura clave para echarse el ataque a las espaldas cuando el Asmubal más lo necesitaba.

A medida que avanzaba el partido, las de Pablo González ajustaban sus jugadas, especialmente después de cada tiempo muerto, pero a pesar de los notables esfuerzos al cierre del partido, el Asmubal logró mantener un ajustado resultado a su favor para llevarse la victoria.