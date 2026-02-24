Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Caldas de Reis acollerá tres novas grandes citas do salvamento acuático galego

A primeira será este sábado 28 pola tarde, coa celebración do VIII Campionato Galego Máster

María Caldas
24/02/2026 20:40
Presentacion Campionatos galegos 2026
Presentacion Campionatos galegos 2026
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A piscina municipal Antía García Silva de Caldas de Reis será escenario nas próximas semanas de tres importantes competicións do calendario galego de salvamento e socorrismo, reunindo case 400 deportistas de toda Galicia.

A presentación oficial celebrouse hoxe na propia instalación coa presenza de Blanca García-Señoráns Álvarez, Directora Territorial da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia; Guillermo Reinaldo Barcia, Coordinador de Deporte Escolar da provincia de Pontevedra, Miguel Ángel Pérez Dubois, Xefe do Servizo de Emerxencias, Nuria Rodríguez, presidenta da Federación galega de salvamento e socorrismo e vicepresidenta da federación española, Jacobo Pérez e Manuel Fariña, Alcalde e tenente-alcalde de Caldas de Reis, Fernándo Pérez, membro da corporación municipal caldense e Rubén Monteagudo, presidentedo Club Acuático Umia.

A primeira cita será este sábado 28 pola tarde, coa celebración do VIII Campionato Galego Máster, que contará coa participación de 75 deportistas maiores de 30 anos pertencentes a 9 clubs nunha única sesión que dará comezo ás 15:45h. 

O domingo 1 disputarase a fase finalda Primeira División da Liga Galega Absoluta, con preto de 100 deportistas dos cinco equiposque integran a máxima categoría: Sysca, Umia, Vilagarcía, CNS A Estrada e Salvour.Na clasificación provisional lidera o Sysca, seguido do Umia en segunda posición e do Vilagarcíaen terceira. O CNS A Estrada ocupa a cuarta praza, mentres que o Salvour xa certificoumatematicamente o descenso. As sesións comezarán ás 10h e ás 16h.

A programación completarase o sábado 7 pola tarde e domingo 8 de marzo, co Campionato Galego Cadete e Xuvenil, que reunirá a 185 deportistas de 12 clubs galegos, converténdose nunha das citas con maior participación da tempada. 

Entre participantes, equipos técnicos, acompañantes e público, máis de 1.000 persoas pasaránpor Caldas nestas dúas fins de semana, nun evento que supón tamén un importante impactosocial e económico para o municipio. 

Este Campionato Cadete-Xuvenil será retransmitido en directo por streaming e contará coa colaboración da Asociación de Hosteleiros de Caldas,podendo seguirse toda a competición nos bares e restaurantes da localidade. 

Agradecementos

O alcalde da vila termal, Jacobo Pérez, destacou que “é un orgullo para Caldas acoller competicións deste nivel, que non só sitúan á nosa vila no mapa deportivo galego, senón que tamén xeran actividade económica e movemento social arredor do deporte”. 

Pola súa banda, o tenente alcalde, Manuel Fariña, subliñou que “estes campionatos demostranque Caldas conta coas instalacións e coa capacidade organizativa necesarias para ser sede degrandes eventos, reforzando a nosa aposta polo deporte como eixo de dinamización local”.

Desde a Federación Galega, Nuria Rodríguez agradeceu ao Club Acuático Umia “a súa dispoñibilidade e esforzo constante para facer posible estas citas”, e sinalou que “estes campionatos van amosar o grande nivel deportivo no que se atopa o salvamento acuático galego neste momento, non só en número de deportistas, senón tamén en calidade competitiva”

Pola súa parte, o presidente do Club Acuático Umia, Rubén Monteagudo, manifestou que “desde o club estamos encantados de seguir acollendo campionatos deste nivel na nosa piscina. Contamos con preto de 30 voluntarios e voluntarias traballando en todas as xornadas para quetodo saia adiante, o que demostra o compromiso da nosa entidade”.

 Monteagudo quixo tamén agradecer “á empresa Barbatana, responsable da xestión da piscina, a súa gran disposición e colaboración continuada co club e co noso deporte". 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina