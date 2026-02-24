Mi cuenta

+Deportes

Cabo de Cruz triunfa en la XI Bandeira Cofradía Pescadores celebrada en Rianxo

María Caldas
24/02/2026 06:15
Regata
Cabo de Cruz se hizo con el triunfo absoluto masculino en la XI Bandeira Cofradía Pescadores Virxe do Carme celebrada en Rianxo. Asimismo, los boirenses consiguieron asaltar la primera posición en distintas categorías. 

Por un lado, en infantil masculino fueron primeros, seguidos del CR Puebla A, que ocupó la segunda plaza. Los locales del CR Rianxo fueron séptimos. En el apartado femenino, los boirenses volvían a ser primeros, y el Puebla, cuarto. El Riveira ocupó la quinta plaza. Asimismo, en la categoría cadete combinado, Cabo, Riveira y Puebla fueron los tres primeros, respectivamente.

En cadete femenino, triunfo absoluto de Cabo de Cruz, que logró los tres primeros puestos con sus equipos B, C y A. Por el lado masculino los boirenses fueron segundos y el Puebla tercero. En sexto y séptimo lugar quedaron el Náutico de Riveira y el CR Rianxo. 

En el alevín femenino Cabo volvía a lo más alto del podio, seguido del Riveira, que quedaba segundo. En el lado masculino, los locales lograban que su embarcación A sellase la segunda plaza, seguidos de Cabo y Riveira. Cabo de Cruz también se hizo con la victoria en juvenil masculino, y Sub 23 masculino y femenino. El CN Boiro fue segundo en juvenil.

