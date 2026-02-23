Os Ingleses conquista Vigo con una histórica victoria

Os Ingleses regresa este sábado a Fontecarmoa Gonzalo Salgado

El equipo sénior de Os Ingleses Rugby Club consiguió este sábado una victoria de enorme mérito (10–18) en el campo As Lagoas de Marcosende (Vigo) frente al Kaleido Universidade de Vigo RC, en partido correspondiente a la jornada 15 de la Liga Gallega Sénior Masculina.

Os Ingleses comenzó muy serio desde el inicio, dominando el juego territorial y aprovechando los primeros errores locales para adelantarse con un golpe de castigo transformado por Álvaro Eire (0–3) en el minuto 5.

El mismo jugador amplió la ventaja poco después (0–6). La superioridad visitante se reflejó en el minuto 35 con un ensayo del propio Eire Fernández, dejando el marcador en 0–11 al descanso.

En la segunda mitad, Vigo reaccionó con un ensayo de Juan Martínez (5–11, min. 68), pero Os Ingleses respondieron con madurez y solidez. En el minuto 77, Juan José Beloso apoyó un nuevo ensayo, transformado por Eire Fernández, que puso el 5–18.

En el tramo final, Vigo maquilló el resultado con un segundo ensayo (10–18). Una victoria que consolida aún más la gran temporada que están llevando a cabo los vilagarcianos.

“En la primera parte hacemos un partido serio, una muy buena primera parte. Tuvimos la desgracia de la lesión de Brea y a partir de ahí cometimos más errores. Pero siempre estuvimos ahí, dominando”, comenta el entrenador de Os Ingleses, David Lema.

“Cada vez tenemos más registros, en defensa la entrega es total y es algo que nos alegra muchísimo”, señala el técnico vilagarciano. Después de la importante victoria en Vigo, el equipo arousano piensa ya en su próxima cita.

Esta sábado 28 de febrero, a las 16:30 horas, Os Ingleses se verá las caras en Fontecarmoa con el CRAT, en un duelo directo por el liderato antes de jugar los play-offs.