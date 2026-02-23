Los arousanos toman los podios en Castrelo de Miño

Podio Mujer Juvenil C1_Castrelo Cedida

Castrelo de Miño acogió el Campeonato Gallego Xunta de Galicia de K1 y C1 para las categorías júnior, Sub 23, sénior y máster, en una jornada que reunió a más de 500 deportistas y en la que, de nuevo, los clubes arousanos volvieron a cobrar protagonismo.

En la clasificación por equipos de la categoría sénior, el Club de Piragüismo Rías Baixas-Boiro consiguió la segunda plaza con 510 puntos. En la juvenil, repitió metal el Club As Torres-Romería Vikinga con 264, mientras que en la categoría femenina, el Club Cofradía Pescadores Portonovo fue tercero con 286.

Podio Mujer K1 senior Cedida

La competición volvió a confirmar el alto nivel del fondo gallego, con llegas muy ajustadas, especialmente en las finales sénior. En kayak sénior masculino, la victoria fue para Joaquín Iglesias, del Rías Baixas-Boiro, por delante de su compañero de equipo Adrián Prada, y de Adrián Boros, del CMDC Breogán do Grove.

Por el lado femenino, triunfo grovense para Tania Álvarez cobn un 00:24:01. En la canoa sénior, los deportistas del CMDC Breogán siguieron dominando en los podios, con una segunda posición para Manuel Campos, y un tercer puesto para Diego Romero. En canoa sénior femenina, Noa Conde, del Rías Baixas-Boiro, se proclamó campeona autonómica.

POdio C1 Sub23_Castrelo Cedida

Por otro lado, en el kayak Sub 23 masculino, Izan Aliaga, del Rías Baixas-Boiro, dominó la prueba para colocarse primero. En el apartado femenino, Antía Landeira, también de la entidad boirense, logró una merecida medalla de bronce. En la final de C1, Kevin Longo, de As Torres Romería Vikinga sumó un bronce.

Ya en el apartado juvenil, en C1 femenino, Silvia Gago, del Náutico O Muiño, se proclamó campeona, seguida de Sara Vila, del Náutico de Pontecesures, que fue segunda. Por otra parte, las pruebas máster dejaron como vencedores a Julio Fontán, Jesús Rodríguez, Ulises Diéguez, Xosé Outeiro, Jorge Diéguez y José Vía. En mujeres, triunfo para Jéssica Moledo, Jenifer Couceiro, Mónica Piñeiro y María Mosquera.

POdio K1 Sub23_Castrelo.jpg Cedida

En la modalidad V1 sénior masculina, el vencedor fue de nuevo Adrián Mosquera, del Rías Baixas-Boiro, con un tiempo de 00:16:39. Le acompañaron en el podio Gabriel Suárez y Juán Rodríguez, ambos palistas del Club de Piragüismo Illa de Arousa para cerrar el medallero arousano.