El Rotogal Boiro consigue un triunfo de prestigio en su visita al Galdakao

Alan Dávila intenta devolver un balón DAMIAN AVILES

El Rotogal Boiro consiguió una victoria importante por 1-3 en su visita al Galdakao para seguir peleando por la zona noble de la clasificación de la Superliga 2. Los de Chicho Alves sacaron su garra ante un equipo que se encuentra en plena lucha por la permanencia, y en una cancha en la que hacen sentir incómodos a los equipos visitantes.

A pesar de que a nivel táctico no fue un brillante partido para los boirenses, el combinado supo sufrir y adaptarse al contexto del enfrentamiento para sumar una nueva victoria. Martín Casais volvió a destacar para los de Chicho Alves, anotando 20 puntos. Juan Cañate también se emergió como una figura relevante para el Rotogal.

“Como entrenador no fue el partido que deseaba jugar, pero sabía que iba a ser un partido de ese estilo”, señala Chicho Alves. “Cabe destacar sobre todo la capacidad que tuvo el equipo para sufrir, aguantar la presión, e incluso un ambiente hostil”, cuenta el entrenador del cuadro boirense. Ahora, los de Chicho ya piensan en el siguiente partido, en el que tendrán que verse las caras con el tercer clasificado, el Textil.