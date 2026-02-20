Portonovo inaugura la competición en la 12ª Regata Interclubes Ría de Pontevedra

La pasada edición de la regata CLARA GIRALDO

La ría de Pontevedra vivirá este sábado, 21 de febrero, el inicio de la competición en la 12ª Regata Interclubes, con el Club Náutico de Portonovo como anfitrión de la que será la primera prueba puntuable del circuito, tras la suspensión de las dos primeras etapas previstas en Sanxenxo y Beluso debido a las alertas meteorológicas. La cita será, además, la única puntuable para definir al vencedor del Trofeo Concello y Nauta Sanxenxo.

Con medio centenar de embarcaciones en liza, la flota se distribuirá en ocho clases —Clase 1 Froiz, Clase 2 Vanguard, Clase 3 ABANCA, Clase 4 Murimar, Clase Open Nordés, Solitarios y A Dos Opticalia Campelo, Clásicos y Veteranos Efectos Navales Jesús Betanzos y Clásicos y Veteranos Informática Landín—, dando forma a una jornada que marcará las primeras diferencias deportivas de la temporada.

Portonovo será el escenario del estreno competitivo para varios de los equipos llamados a estar en la pelea, entre ellos algunos de los vencedores de la pasada edición como Orión de Javi Pérez (MRCY Baiona), Balea Dous de Luis María Pérez (RCN Rodeira), Arpón IV de Iñaki Carbajo (CN Beluso), Marcolfo de José A. Martínez (RCN Rodeira), Ziralla de Ramón Barreiro (RCN Sanxenxo), Daikiri de Jorge Manuel Álvarez (RCN Sanxenxo) o Iasi de José Antonio Ortigueira (CN Portonovo), junto a otras unidades que buscarán situarse desde el inicio en los puestos de cabeza.

Jano Martín, coordinador del circuito, afirma que “parece que la meteo nos va a dar un respiro este sábado y la flota está con muchas ganas de competir, por lo que estamos seguros de que será un gran día de regata”.

“Tenemos un nivel de participación excelente, con 50 embarcaciones, lo que nos sitúa como una de las regatas más importantes ahora mismo en la temporada de invierno, no solo en Galicia sino a nivel nacional. Sólo nos queda poder inaugurar esta 12ª edición y que la gente pueda disfrutar de otra gran temporada de Interclubes en la ría”, añade Martín.

Por su parte Marcos Guisasola, concejal de Deportes de Sanxenxo, explica: “Hay que agradecer a los demás concellos, a los patrocinadores y a los clubes organizadores que se involucren de nuevo en este evento. Desde las administraciones lo que intentamos es desestacionalizar este deporte, porque tenemos unas rías maravillosas que permiten que se pueda disfrutar de la vela todo el año”.

La prueba se disputará en formato de regata costera, con un recorrido que será definido por el Comité de Regatas en función de las condiciones meteorológicas. Con esta primera cita en el agua, la Interclubes Ría de Pontevedra pone en marcha una edición que se prevé igualada y exigente desde el primer día.

La 12ª Regata Interclubes Ría de Pontevedra podrá seguirse en directo a través de la plataforma eStela y cuenta con la colaboración y el patrocinio del Concello de Sanxenxo, Concello de Marín, Concello de Poio, Nauta Sanxenxo, Deporte Galego, ABANCA, Murimar Seguros, Froiz, Opticalia Campelo, Vanguard, Nordés, Efectos Navales Jesús Betanzos e Informática Landín.