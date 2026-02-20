Os Ingleses se enfrenta a Kaleido Vigo en un duelo determinante en la segunda fase

Os Ingleses durante el encuentro ante Ourense en Fontecarmoa Gonzalo Salgado

El equipo sénior de Os Ingleses Rugby Club afronta mañana sábado 21 de febrero a las 16:00 horas en Vigo un partido decisivo de la segunda fase de la liga ante Kaleido Universidade de Vigo RC.

Los vilagarcianos llegan en segunda posición, a tan solo un punto del líder CRAT, mientras que Vigo es tercero y atraviesa una clara línea ascendente, con resultados que confirman su buen momento, incluyendo la reciente victoria frente al propio CRAT, que se mantenía invicto hasta entonces.

Todo apunta a un enfrentamiento de gran intensidad y nivel, con dos equipos que buscan afinar su juego de cara a los play-offs.

“Viene en una línea ascendente clara, viene de ganarle a CRAT. En la melé lo están haciendo bien pero nosotros tenemos buena melé, podemos competir. En la touch trataremos de imponer nuestra ventaja en altura”, comenta David Lema, entrenador de Os Ingleses.

“El partido también nos va a servir para ver cosas de cara a los play offs. Tenemos la posición asegurada en semifinales, pero nosotros no nos queremos conformar.

A pesar de las bajas, tenemos un equipo de garantías”, recalca el entrenador vilagarciano en la previa del enfrentamiento en Vigo.