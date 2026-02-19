Nadiuska Ouviña: “Quiero que me recuerden como una nadadora que hizo historia ”

Nadiuska Ouviña Cedida

¿Cómo está después del Campeonato de España?

Bastante contenta. No pude mejorar todas mis marcas, pero como estoy de carga, pues fue bastante bien.

¿Cómo empezó su relación con la natación?

Pues cuando tenía ocho años mi madre quería apuntarme a algún deporte y probé varios, pero no salía convencida de ninguno. Yo iba a unos cursillos para aprender a nadar, y como salía contenta, mi madre preguntó y le dijeron que había un club de natación aquí en Boiro, y así hasta día de hoy..

¿Recuerda cómo vivió su primera competición??

Sí, gané mi primer oro en los 50 libres en piscina en Pontevedra. Al ser tan pequeñita no lo viví tanto pero seguro que estuve muy feliz.

Hasta ahora, ¿cuál cree que ha sido su mayor reto?

Tengo bastantes, pero lo mejor creo que fue quedar campeona absoluta gallega en 50,100 y 200 libres, además de quedar subcampeona de España en los 50 mariposa.

¿Cómo fue la experiencia en el CAR de Madrid?

Al principio me costaba porque estoy acostumbrada a entrenos de mucha velocidad y descanso. Allí esmás duro y más intento, con menos descanso.

Nadiuska Ouviña Cedida

¿Cómo es compaginar los estudios con el deporte?

Pues es bastante complicado, pero al estar más acostumbrada... aún así sigue costando, porque en febrero apenas fui al instituto por lo de Madrid, el Campeonato de España y demás, ahora me queda estudiar y estudiar porque tengo todos los examenes ahora a la vuelta de los carnavales.

Compite ya a un nivel alto, ¿cree que eso conlleva demasiados esfuerzos?

Sí, sin duda. Conlleva demasiados esfuerzos.

Enfrenta competiciones importantes, ¿cómo se prepara física y mentalmente para ello?

Físicamente estoy preparada para todo lo que sea, pero a veces es verdad que la mentalidad antes de una competición falla mucho. Ahora he mejorado mucho, pero antes, sabes que estás preparada pero tienes miedo a fallar, y al final, terminas fallando. Hace dos meses era algo que me sucedía, pero es algo en lo que trabajo.

Nadiuska Ouviña, convocada con la selección española júnior en Madrid Más información

De todas las disciplinas que practica, ¿con cuál se siente más cómoda?

Siempre nadando crol, además de mariposa, que se me da muy bien también, pero más el crol, 100%.

Ahora mismo, ¿cuál cree que es su punto fuerte, técnica, resistencia, velocidad…?

Pues antes me daba miedo la velocidad, porque no conseguía aguantar bien del todo los 100, ahora al entrenar más resistencia ya puedo con pruebas más largas. Estuve entrenando muchísimo la resistencia para poder hacer pruebas como el 200 y sin tenerle miedo, antes no los aguantaba.

Voy a luchar muchísimo por llevarme algún oro en el Campeonato de España de este verano Nadiuska Ouviña

¿Cree que es difícil entrenar y competir desde Galicia?

Sí, es demasiado complicado. Yo iba a ir al Centro de Alto Rendimiento de aquí de Galicia, pero no me cogieron y al final, me quedé en mi equipo, que me está yendo bastante bien.

Entrena y compite para el Natación Boiro, ¿cómo se siente en el club?

Llevo toda la vida en el Boiro, es como mi segunda casa. Tuve varios cambios de entrenadores eso sí, ahora estoy con Brais Nieto y la verdad es que me va súper bien con él.

La consideran una de las grandes promesas de la natación española, ¿pesan las expectativas?

A ver (risas), va a ser complicado, pero yo espero cumplirlas.Tengo ahora en marzo el Campeonato de España en el que me juego ir al Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE), que es una competición internacional de alto nivel para jóvenes promesas de 50 países europeos. Ahí sí que tengo la presión de mis entrenadores y también de la Federación, mi sueño ahora mismo es ir a un Campeonato Europeo.

¿Cómo gestiona los días de menos motivación?

Hay momentos en los que tengo bajones, pero pienso en mi objetivo y me repito que no me puedo rendir ahora. Dentro de una semana mis compañeros de clase se van a Roma de viaje de fin de curso y yo tuve que rechazar ir por los entrenos y competiciones.

Puede que pronto consiga el récord gallego en los 50 libre, ya me quedé cerca Nadiuska Ouviña

¿Qué objetivos se marca para esta temporada?

La FOJE sin duda, y voy a luchar muchísimo por llevarme un oro en cualquier prueba en el Campeonato de España de este verano, me haría mucha ilusión. Para el de 2025 estaba totalmente preparada y sabía que me iba a llevar algo, pero nos intoxicamos y tuvimos que retirarnos. Si Dios quiere, diría que lograr el oro e ir a la FOJE.

¿Se ve en la piscina a largo plazo?

Sí. Sin duda.

Si su carrera deportiva fuera una carrera en piscina, ¿en qué largo diría que está ahora?

Uf, en el último.

¿Qué quiere que la gente recuerde cuándo escuche el nombre de Nadiuska Ouviña??

Que fui una nadadora que hizo historia aquí, por lo menos en Galicia. Estoy dejando registros que van a ser muy difíciles de superar, llevo 22 mejores marcas gallegas que llevan muchos años sin batirse. La gente piensa que voy a hacer historia y puede que pronto tenga el récord de 50 libre.