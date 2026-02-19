Los deportistas del Atletismo Cuntis se hacen fuertes en distintos frentes

Los deportistas del Cuntis Cedida

Los deportistas del Club de Atletismo Cuntis dejaron actuaciones destacadas en distintos frentes. Por un lado, la pista cubierta de Ourense fue el escenario del Campeonato Gallego Máster. Allí, en los 3 km marcha M35 Gabriel Martínez Limens se proclamó campeón gallego con un crono de 18’27”, el cuál es su mejor marca personal.

Asimismo, Dani García Jiménez logró el subcampeonato gallego también en los 3 k marcha en M45. Tampoco quiso bajarse del cajón Antonio Javier Pereira Segade y se colgó la medalla de plata en el lanzamiento de peso en su categoría M55.

El Cuntis echó en falta a Patri Simón, actual bronce nacional en los 10 kilómetros marcha, que no pudo asistir a la prueba, y a Andrés Martínez, que sigue en proceso de recuperación de su lesión de hombro.

Por otro lado, en el módulo cubierto del IFEVI en Vigo se celebró el III Trofeo Deporte Atlántico, en el que los pequeños cuntienses destacaron. n los 50 metros categoría Sub 10 Iago Rubianes Jamardo se subió a lo más alto del cajón al lograr la medalla de oro con un bonito registro de 8”03 que es su mejor marca personal, Brais Ruibal tampoco quiso bajar del podium y logró un buen bronce en lanzamiento de peso Sub 10 con 6,07, que también es su mejor registro.