Irene Diz consigue la medalla de bronce en el Campeonato Gallego

Irene Diz en el podio Sub 18 Cedida

Se disputaron los campeonatos gallegos de categorías Sub 8, Sub 14 y Sub 18, organizados por la Federación Galega de Xadrez y patrocinados por la Xunta de Galicia, con la colaboración del Concello de Padrón y del Hotel Scala de la localidad, con una afluencia de 140 ajedrecistas de la comunidad, clasificados en sus respectivos torneos provinciales celebrados en el pasado mes de enero.

Después de la brillante victoria en la categoría Promesas Sub-08 de Asier Cores, el Fontecarmoa suma un nuevo metal más a su palmarés, un bronce en Juveniles Sub 18, conseguido por Irene Diz Loroño, que aún siendo el primer año en esta categoría ya se sube al podio repitiendo su puesto de la temporada anterior, que siendo cadete ya consiguiera el tercer puesto autonómico.

A las entregas de premios acudieron el alcalde Anxo Rey, la teniente alcalde Chus Campos y el concejal de deportes José Luis Mariño, así como representando a la Federación Galega, su presidente Gaspar Carnero, el vicepresidente Anxo Vilas, la secretaria Raquel Calleja, el juez único de la Federación Jesús Vázquez y el tesorero Antonio Espiñeira.

En las vacaciones de Semana Santa, se disputarán las categorías Sub-10, Sub 12, Sub 16, Senior, Femenino y Veteranos, que contará con una inscripción superior a 300 jugadores, cuyas partidas se podrán seguir en directo por retransmisión digital.

Asimismo, en la categoría Sub 18 femenina, completaron el podio junto con la deportista del Xadrez Fontecarmoa Irene Diz, la ajedrecista del CX Benchosey Pura Dieguez, que ocupó la segunda plaza de la clasificación, y la local Nerea Cereijo, del CA Padrón, que se proclamó campeona en dicha categoría después de vencer en las rondas.